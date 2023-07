Padres de estudiantes del COAR exigen soluciones ante la falta de implementos y problemas internos

Este año, los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) no han recibido sus laptops ni sus uniformes, según informaron los familiares de los alumnos afectados. En diálogo con Exitosa, Katia Flores Ledesma, en representación de los padres, expresó su preocupación y afirmó que esta situación no puede continuar, ya que impide que sus hijos puedan seguir estudiando sin las herramientas necesarias.

El COAR Presidente de la República de Lima, al igual que las sedes en otras regiones del país, cuenta con un presupuesto asignado desde su creación. Sin embargo, en los últimos años, ese fondo no ha sido ejecutado de manera adecuada.

La falta de laptops no es un problema que se limite únicamente a este año, ya que también se registró el año pasado y persiste en la actualidad. Además de esta situación, hasta el momento tampoco se les ha entregado a los estudiantes los uniformes ni los materiales necesarios para su educación.

Además de estos problemas, también existen conflictos internos dentro del colegio, principalmente en lo que respecta a los servicios de habitabilidad, alimentación y atención médica.

"No se les dio las laptops a los estudiantes este año, no se les ha dado los uniformes, no se les ha dado todos los materiales que requieren para poder estudiar, pero además hay problemas internos dentro del del colegio", dijo Katia Flores.