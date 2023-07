La Libertad: Solo hay 4 comisarías para los 13 distritos de la provincia de Pataz

En entrevista exclusiva para Exitosa Trujillo, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, denunció diversos tipos de delitos que ocurren en su provincia, del mismo modo, comentó que solo hay 4 comisarías para los 13 distritos de la provincia.

Conforme indicó el burgomaestre patacino, la situación es crítica en la provincia liberteña, debido a la criminalidad.

"Eso se nos hace un poco difícil, estamos limitados a la norma. Creo que necesitamos decisión política del Gobierno central y tener políticas. Claras contra el sicariato y la extorsión. Si no hay decisión política contra estos flajelos, no podremos hacer mucho. Casi todo el país ya da temor salir a la calle. No sabes si vas a regresar", explicó la autoridad de la provincia de Pataz.

A través de Exitosa, Mariños reveló haber sido víctima de extorsión por parte de la delincuencia.

"Cuando gané las elecciones, me enviaron mensajes pidiéndome el monto de 50 mil soles para no atentar contra mi vida y la de mi familia. Me llamaron y contesté, luego me llegaron mensajes, pero todo quedó allí, debido a que no volví a contestar ningún mensaje ni llamadas. Sin embargo, pasar por una situación así, genera zozobra. Y, para ser honesto, no me acerqué a la Policía porque es como entregarse, porque muchas veces la información sale de allí. Nosotros ya hemos perdido la credibilidad en las autoridades", agregó.