Piura: Exigen justicia por joven surfista y cantante que falleció por un accidente en Los Órganos

El martes 13 de junio, un trágico accidente de tránsito acabó con la vida de un joven de 18 años en la ciudad Los Órganos (Piura). Los familiares de la víctima revelan que el conductor del vehículo donde iba no contaba con licencia, ni tenía SOAT.

Los hechos ocurrieron luego que la víctima, identificado como Alessandro Palacios Velazquéz, decidiera emrumbar a Máncora desde su natal ciudad Los Órganos en una miniván conducida por Óscar Rebata Órtiz.

Sus propios familiares, que esta semana realizaron una protesta en la provincia de Talara, revelaron que Alexandro en un inicio se sentó en uno de los asientos al interior del vehículo pero, durante el trayecto, el chófer decide abastecerla de combustible.

Es lamentable la muerte de un joven que se ganaba la vida cantando en momentos libres y disfrutando de su pasatiempo favorito como es el surf.

La mala suerte de Ale, como lo llamaban de cariño, fue haber decidido ir como copiloto. El destino, el balneario de Máncora, estaba a unos 5 minutos, pero la noche y la excesiva velocidad con la que iba la minivan fue letal para que impactara contra un tráiler que permanecía estacionado a un costado de la vía.

Las imágenes son desgarradoras pues Alexandro quedó con profundas heridas en su cuerpo y, a pesar de que fue trasladado a un nosocomio, no pudo resistir a las lesiones.

Las miradas están puestas contra Óscar Rebata Órtiz y también del dueño del vehículo, Manuel Irrivaren. De acuerdo al avance policial, el conductor de la minivan no contaba con los documentos en regla, es decir, sin licencia de conducir ni SOAT. Además, piden una severa sanción para el conductor del tráiler, Santos Chipchakubra.

Lo insólito es que estas tres personas se encuentran ahora en libertad y con el riesgo de que el caso de Alessandro sea archivado. Los familiares de Alessandro solicitaron al fiscal que tiene a cargo el caso "no ser injusta", así lo señaló su madre Fiorella Velázquez.

"Señora fiscal, me dirijo a usted para que la muerte de mi hijo Luis Alejandro Palacios Velázquez no quede impune ya que tiene culpabilidad el dueño del tráiler por no tener señalización, el dueño de la minivan (Manuel Irivarren) por permitir que una persona que no tenía licencia de conducir, no tenía soat (pueda utilizar su carro). Óscar Rebata, espero que no sigas truncando más vidas ya que truncaste la vida de mi hijo", declaró Fiorella.