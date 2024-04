Profesora cae a abismo de 20 metros y es hallada con vida una semana después: Así logró sobrevivir

El último fin de semana de marzo, la profesora Gloria Machuca fue reportada como desaparecida. Ayer, siete días después, la docente ha sido hallada con vida tras caer a un abismo de 20 metros en la provincia de Huaura.

El hallazgo de la mujer tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde de este 07 de abril. Ello luego de que pobladores y el equipo de rescata encontraran una tabla de picar que había sido utilizada por ella para escribir un mensaje de ayuda.

Allí, dio a conocer que no podía caminar producto de la aparatosa caída que sufrió. Además, reportó que estaba gritando por socorro pero nadie podía oir su voz.

"Ayer bajé de Paracas, me caí y perdí. Ayer dormí en el monte. Por favor, quien lea esto, venga a ayudarme o dé aviso a Defensa Civil para que me rescate. No puedo caminar y nadie pasa por aquí. Estoy cansada de gritar, pero nadie escucha", se lee en su nota.