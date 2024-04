Mujer rompe juguete favorito de su novio y lo critica por comprar 'cosas de niño': "Le falta madurar"

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en X (antes Twitter), donde una mujer confesó que destruyó el juguete favorito de su novio debido a que estaba cansada de que gaste en "cosas de niños".

Muchas parejas toman la decisión de casarse, por lo cual esperan que ese día sea el más perfecto de sus vidas. Para ello, van ahorrando para cubrir todos los gastos desde las invitaciones, banquete, comida y para el alquiler del local donde se celebrará la fiesta.

¿Le dio una lección?

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se para delante de la cámara y en sus manos sostiene una caja donde está guardado un muñeco de Superman, que sería de colección y edición limitada de su novio.

Visiblemente molesta empieza a quejarse de que su pareja siga comprando juguetes que ella considera una acción infantil. En la escena se ve cómo procede a abrir la caja y corta la capa del muñeco con unas tijeras indicando que desea darle una "lección" para que priorice en qué debe gastar su dinero.

La mujer no identificada increpó que "el amor de su vida" no muestre preocupación en los gastos que viene realizando para la planificación de su boda y sí en cosas que llama "insignificante".

"No me sorprende esto de mi novio, que este comprando cosas de niños chiquitos como si no hubiera tenido infancia... Yo no voy a andar aguantando estas nacadas, vamos a darle una sorpresa para mostrarle que aquí no se compra este tipo de cosas, porque ya esta grande y recordarle que mejor pague la boda, porque para la boda si necesito dinero", dice la mujer en el clip, que logró miles de interacciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la mujer y lamentaron que tenga esa actitud en vez de sentarse a conversar con su novio y expresarle qué le molesta de la relación. Otros usuarios han expresado solidaridad con el novio, señalando que el coleccionismo de figuras de acción no tiene relación con la edad y no debería ser motivo de vergüenza.

"Las mujeres no logran entender ese tipo de compras, así como nosotros no entendemos el afán de que ellas se compran tantas bolsas o zapatos", "el juguete de colección agarra más valor $$ con los años las bodas o matrimonios no hay ningún beneficio a largo plazo", "sé que la persona que te ama, respeta tu espacio y tus cosas, si alguien es capaz de dañar un objeto tuyo, sea cual sea este, esa persona no te tiene ni el más mínimo de aprecio, sin temor y sin culpa debes alejarte inmediatamente, y esto es muy en serio", "esta es tu oportunidad vaquero, tómala, corre y no voltees hacia atrás", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer no lo pensó dos veces y destruyó el juguete favorito de su novio tras considerar que ya "debe madurar" y dejar de gastar en cosas infantiles.