Puno: ¡Indignante! Escolares estudian en campo ferial en medio de maquinarias

04/04/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Puno se vive una complicada situación debido a que los escolares de la Institución Educativa San Francisco de Borja se han visto obligados a estudiar en las oficinas administrativas de un campo ferial.

En el distrito de Taraco, provincia de Huancané, los alumnos tienen que desarrollar sus actividades académicas en medio de las maquinarias. Según el director del centro educativo, Rúben Añazco, este problema persiste desde el 2016.

Malas condiciones

Las malas condiciones a las que están sometidos los escolares los ha llevado a estudiar lejos de un centro equipado con laboratorios, salas de cómputo, cancha deportiva, como correspondería para una correcta educación.

"Ya son siete años que estamos abandonados por nuestras autoridades, tanto regionales como locales. No tenemos aulas, no tenemos materiales para los estudiantes, no tenemos biblioteca, necesitamos de todo. Son más de 100 alumnos", expresó Añazco.

En esa línea, resaltó que las autoridades académicas han tenido la intención de crear más secciones debido al exceso de alumnos dentro de estas. Sin embargo, no han podido realizarlo debido a que no cuentan con aulas para poder ejecutar su propuesta. Asimismo, mencionó que cuentan con al menos 4 casos de estudiantes con necesidades especiales; pese a ello, no se les ha brindado el material necesario para poder atenderlos como corresponde.

"Hemos querido desdoblar las secciones, pero no tenemos aulas. ¿Dónde vamos a atender? A todo esto, tenemos alumnos con necesidades especiales y no tenemos materiales para trabajar", resaltó.

Dos meses sin luz

Una de las situaciones más graves que les ha tocado enfrentar fue pasar dos meses sin servicio eléctrico. De acuerdo al director de la Institución Educativa San Francisco de Borja, un grupo de alumnos utilizaba sus 'tablets' para poder estudiar; sin embargo, esto se vio interrumpido debido a que ya no podían cargarlas.

"El año pasado hemos sufrido por el corte de luz, no hemos tenido luz como 2 meses. El año pasado hemos trabajado sin luz, pese a que algunos alumnos tienen su tableta y necesitan la luz para cargarla y hacer sus tareas", expresó.

Pese a que se han comunicado con las autoridades locales y regionales para poder mejorar las condiciones de este colegio, no se les ha brindado ningún tipo de respuesta. Es así que aún permanecen sin poder otorgarle las clases educativas de calidad que los estudiantes de Puno merecen.

De esta manera, se dio cuenta de la grave situación a la que se enfrentan los estudiantes de una de las instituciones educativas de Puno, viéndose obligados a estudiar en medio de maquinarias en un campo ferial.