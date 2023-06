¿Qué opinan los cusqueños de no invitar a la presidenta Dina Boluarte ni a los congresistas al Inti Raymi?

18/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio de la celebración del Inti Raymi en Cusco, Exitosa salió a las calles para recabar la opinión de los cusqueños sobre la decisión del alcalde de la ciudad, Luis Pantoja, de no invitar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ni a ningún parlamentario a las festividades. Las respuestas fueron variadas y reflejaron diferentes posturas sobre el tema.

La voz de los pueblos

Un ciudadano, identificado como descendiente de Túpac Amaru, expresó su acuerdo con la decisión de no invitar a la presidenta, argumentando que su Gobierno ha generado dificultades económicas y otros problemas para la población cusqueña.

"Como descendiente Túpac Amaru, estoy de acuerdo que no debe invitar a Dina Boluarte porque, al llegar al poder, empezó a matarnos de hambre, de todo, con su con su Gobierno", expresó.

Por otro lado, un entrevistado manifestó que estaba de acuerdo con la exclusión de la presidenta y mencionó errores en su gestión, así como "la represión y muerte de manifestantes durante su Gobierno".

"Yo estoy acuerdo que no se le invite a nuestra presidenta del Perú porque en realidad ha cometido muchos errores en su gestión. Tanta gente que ha muerto en manifestaciones públicas y cada ciudadano tenemos derecho de reclamar, sin que nos metan balas o que nos tapen la boca", dijo.

Una señora mostró su indignación y consideró que Dina Boluarte había traicionado al expresidente Pedro Castillo, por lo que no merecía ser invitada a las festividades: "Yo no estoy de acuerdo porque nosotros hemos votado por el presidente Castillo en elecciones, ella no era y ha traicionado al presidente Castillo".

Otro ciudadano opinó que era lo mejor no invitar a la presidenta y sugirió que debería renunciar junto con todos los congresistas. Además, expresó su deseo de que Dina Boluarte regrese a su departamento natal, Apurímac.

"Para mí es lo mejor porque va a malograr la fiesta del Cusco, ¿Por qué no se va a su departamento Apurímac, de donde viene ella? En ningún departamento la quiere. Debe renunciar de inmediato, ella y todos los congresistas", expresó.

Por otro lado, un científico social reflexionó sobre la premura de la opinión del alcalde Luis Pantoja y consideró que la presidenta debía recibir el respeto de la población, a pesar de las opiniones negativas, ya que "estas formaban parte de los juegos políticos y serían los peruanos quienes finalmente decidirían".

"Pienso, como científico social, de que está muy apresurada esta opinión, este concepto de nuestro alcalde, indudablemente, de nuestra presidenta de la República, ya que ella debe tener el mayor respeto de la población, de nuestra querida patria del Perú, sea aunque haya malas opiniones, malos conceptos, pero sin embargo son juegos políticos que solamente vamos a decidir nosotros los peruanos", enfatizó.

Estas opiniones muestran la diversidad de pensamientos y emociones que genera la decisión del alcalde de no invitar a Dina Boluarte y los congresistas a las festividades del Inti Raymi en Cusco. La exclusión de autoridades de alto rango en un evento tan significativo ha generado un debate en la comunidad cusqueña, reflejando la polarización política y las diferencias de opinión en la sociedad peruana.