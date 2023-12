Regidor provincial crítica a alcalde de Trujillo tras agresión a prefecta: "Es el 'Makanaky' de la política"

En entrevista con Exitosa, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, tildó al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, como un 'Makanaky de la política' luego de que el burgomaestre agrediera a una prefecta que intentó suspender un concierto de cumbia.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el mencionado funcionario público indicó que este tipo de conductas no serían extrañas en él, pues tendería a "desconocerse" cuando sube a un estrado. Incluso, se lamentó que la población lo haya elegido como el burgomaestre.

"El señor es una persona desconocida en los escenarios. Se saca la ropa. Es como un Makanaky 2, el Makanaky de la política es este señor. Es lamentable para Trujillo haber elegido este alcalde y no sabemos como sacarlo", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez sostuvo que si bien han intentado conseguir la vacancia del alcalde Arturo Fernández, ello no ha podido lograrse hasta la fecha.

Según indicó Jorge Vásquez, ello se debería a que las autoridades, como el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, en el caso del juicio contra el burgomaestre, "se habrían dormido y no se han puesto los pantalones".

"El JNE no actúa, el PJ le posterga las audiencias, no sabemos si por cuestiones de tiempo o si estamos en Navidad o, en su defecto, cuestiones de corrupción. A ninguna persona que lleva un juicio le postergar las sesiones por postergar. No se han puesto los pantalones", indicó.