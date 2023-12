Centros Comerciales del Perú responden a alcalde de Trujillo: "Tenemos certificados de Defensa Civil"

En diálogo con Exitosa, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Juan José Calle, rechazó las declaraciones del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien calificó de "bomba de tiempo" el Mall Plaza de su ciudad, donde falleció una persona producto de una balacera.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el representante de dicha organización aseguró que los dos centros comerciales que se encuentran operando sí tienen el certificado de Defensa Civil que garantiza que sí cumplen con las medidas de seguridad correspondientes.

En esa misma línea, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú calificó la clausura del Mall Plaza como una medida populista del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández.

De hecho, Juan José Calle advirtió que esta decisión podría ser hasta irracional, pues si se cierra el mencionado establecimiento tras el asesinato de una persona en el interior, también se debería cerrar toda la ciudad al ser víctima de la delincuencia que cada día continua desbordándose.

"Lo que está haciendo este señor es populismo puro. Como ha habido una balacera dentro del centro comercial, que es un problema de seguridad que vive todo el país y en especial la ciudad de Trujillo, no puedes cerrar donde ocurre un asalto porque tendrías que cerrar la ciudada entera. Trujillo está plagada de delincuentes. Esto es un absurdo", aseguró.

Como se recuerda, las palabras del representante de dicha organización han tenido lugar luego de que el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, solicitara la demolición del Mall Plaza donde fue asesinado un hombre, ya que sería una "bomba del tiempo" que incumple con las medidas de seguridad.

"Ayer, cuando han ido los inspectores de seguridad de Defensa Civil, ese mall está para demolerlo totalmente porque no sirve. Es una bomba de tiempo, porque acepta gente más del aforo, no tiene precaución de seguridad. No tiene absolutamente nada", declaró para nuestro medio.