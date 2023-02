Rondero denunciado advirtió oportunamente sobre muertes en Virú

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El expresidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro Quispe, calificó de injusta la denuncia en su contra por supuestamente azuzar durante las protestas y bloqueos de carreteras, protestando contra Dina Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones.

"Es responsabilidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional investigar e identificar a los responsables, pero deben hacerlo con objetividad y buscando la verdad. En mi caso, yo no he azuzado a la población. Yo, en mi calidad de dirigente regional solo he comunicado a la población los acuerdos de la asamblea de las rondas de unirse al paro. Cuando he ejecutado el acuerdo de mi asamblea lo hice con toda responsabilidad y sin violencia, porque el acuerdo fue de movilizarnos sin dañar a terceros ni los bienes públicos", declaró el rondero a Exitosa.

El exdirigente, asegura que las rondas campesinas no cometieron algún acto de vandalismo durante el bloqueo de las carreteras en La Libertad y que nunca se taparon el rostro.

"Las rondas campesinas se han movilizado en cumplimiento de sus acuerdos y estatutos. En los puntos dónde se ha hecho presión a través de bloqueos ñ, no hubo actos de violencia ni contra personas, ni contra bienes del Estado, se dejó pasar ambulancias y cada ciertas horas hubo treguas para que los vehículos continúen sus rutas, no hubo ningún enfrentamiento con la PNP. Hubo en todo momento un diálogo abierto para evitar todo tipo de conflicto.m y testigos de lo que digo es la Defensoría del Pueblo y ustedes de Exitosa, que tienen sus registros del conflicto", dijo Haro Quispe.

El expresidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, descartó que los ronderos tengan alguna relación con los responsables de actos de vandalismo durante los bloqueos de carreteras en Virú y Chao.

"Las rondas campesinas, más claro, la Central Regional de rondas campesinas de La Libertad, ni acordaron, ni participaron en los conflictos de Chao y Viru. Es más, publicamente, en mi calidad de dirigente he deslindado y rechazado publicamente, los hechos sucedidos en Chao y Virú, fui duramente cuestionado en el último congreso rondero por haber deslindado publicamente de las acciones ocurridas en Chao, pero lo hice, Exitosa debe tener las grabaciones es decir, el deslinde, porque ese no fue un acuerdo de la asamblea regional, el acuerdo fue movilizarnos en apoyo al paro sin violencia y con respeto a la vida y a los bienes públicos, cómo siempre lo hemos hecho en La Libertad", aclaró.

Respecto a quienes podrían ser los que tendrían responsabilidad por actos de violencia y vandalismo durante los bloqueos de carreteras que se dió la primera quincena de enero, no dudó en señalar que serían más de 30.

"No es mi responsabilidad señalar quienes fueron los azuzadores, es responsabilidad de la autoridades. Según la denuncia son 9 y según las declaraciones de la PNP son 30. Supongo que esas declaraciones están basadas en pruebas y no en simples incriminaciones. Un azuzador es quien se camufla o esconde para invitar la violencia, en mi caso ni me he escondido ni he invitado a la violencia.m, todo lo que he hecho es público en calidad de dirigente rondero, yo solo te comunicado las decisiones de mi asamblea regional", aclaró.

Dato;

Pablo Haro, ahora es el presidente del Comité Multisectorial en Defensa del río Moche, que luchan contra la contaminación que genera la minería en el afluente del que dependen cientos de agricultores de tres provincias de la región y lo que se producen, se consume en los mercados la zona.

Más información en Exitosa Trujillo