Sigue violencia en colegios de Trujillo: Acoso, peleas y hasta amenazas de muerte

La ciudad de Trujillo está siendo sacudida por una preocupante serie de casos de agresión en instituciones educativas. Este alarmante fenómeno ha generado inquietud entre padres, estudiantes y autoridades locales, quienes buscan tomar medidas urgentes para garantizar un entorno seguro y pacífico en los colegios de la zona. La comunidad se encuentra unida en su determinación por frenar esta preocupante tendencia y proteger el bienestar de los estudiantes.

En medio de una creciente preocupación por la seguridad de los estudiantes, Norma Salcedo vivió momentos de angustia al enterarse de que su hijo había sido víctima de fuertes golpes propinados por un compañero en la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión, en Trujillo.

Aunque la madre se encontraba sola en el nosocomio Belén, recibió la noticia de que a su hijo, menor de edad, se le había diagnosticado un traumatismo encéfalo craneano, según el representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Este incidente ha puesto de manifiesto un preocupante patrón de agresiones en el colegio, y hasta la fecha se han reportado un total de 150 casos, según la Defensoría.

Recientemente, un grupo de estudiantes salía del colegio rumbo a la parada de autobús cuando fueron perseguidos por un individuo sospechoso. Tras una intervención, se descubrió que el sospechoso llevaba consigo gas pimienta y guantes quirúrgicos en su mochila, lo cual ha incrementado las alarmas entre los padres de familia.

Los niños y sus padres se encuentran sumamente atemorizados ante la posibilidad de que ocurra un incidente aún más grave, por lo que muchos prefieren acompañar personalmente a sus hijos hasta la puerta del colegio.

A pesar de las denuncias, existe la preocupación de que, debido a la falta de pruebas, el individuo intervenido pueda quedar en libertad y buscar a otra víctima.

Es importante destacar que en ocasiones los agresores de estos menores pueden ser personas externas a la institución, pero también pueden pertenecer a su entorno escolar. Es por ello que un menor de 14 años, temiendo por su vida, ha solicitado ayuda a la Policía luego de recibir amenazas presuntamente por parte del padre de una compañera a quien él cree haber enamorado.

"Me encuentro en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, en Cochabamba. Hay un señor que me está amenazando de muerte porque hace tres meses me enamoré de su hija. Me ha dicho que me va a matar donde quiera que me encuentre. Temo por mi vida", declaró el menor, visiblemente atemorizado.