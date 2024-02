¡Sin piedad! Sicarios asesinan a policía que participó en allanamiento a vivienda del exalcalde de SJL

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Alberto Ternero Otero, fue asesinado por sicarios a pocos metros de su vivienda. El fallecido policía participó en el allanamiento de una de las propiedades del exalcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Carlos Burgos, acusado de enriquecimiento ilícito.

Según el video, el efectivo fue seguido por los asesinos en una moto lineal hasta el cruce de las avenidas Principal y Raúl Mata, de la urbanización Santa Margarita, en el distrito 26 de Octubre.

El jefe de la I Macro Región Policial de Piura, el general PNP Manuel Farías Zapata, aseguró que el asesinato del suboficial es una venganza de las bandas criminales de la región ante las operaciones policiales. También, apuntó que, hasta el momento, han desarticulado 90 organizaciones delictivas, 50 armas de fuego y más de 400 requisitoriados.

"Esto no ha sido circunstancial. Esto obedece a estas bandas criminales que tratan de callar las operaciones policiales que venimos haciendo. Hasta el momento hemos desarticulado 90 bandas criminales, hemos recuperado más de 50 armas de fuego y hemos capturado de más de 400 requisitoriados. Esto no es gratis para estos miserables. La Policía Nacional seguirá incansable, no daremos tregua a la delincuencia", sostuvo.