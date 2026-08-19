Sentencian a dos exoficiales del Cuerpo de Bomberos por desembolso irregular superior a S/ 13 mil

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro sentenció a cuatro personas por el delito de colusión.

Esto tras comprobarse su participación en el uso irregular de S/ 13 688 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por servicios que no fueron realizados de acuerdo con lo establecido.

Antiguos funcionarios y proveedores son sancionados

Entre los condenados se encuentran César Acosta, exjefe de la Compañía de Bomberos N° 106 de Villa María del Triunfo, y Mario Casaretto, exdirector de Logística, quienes recibieron seis años de prisión suspendida hasta que se resuelva la segunda instancia.

Publicacion de Ministerio Público comunicando la condena sobre exoficiales

También fueron sentenciados los proveedores José Cueto y Mario Carrión, ambos a cinco años de pena suspendida por cuatro años sujetos a determinadas reglas de conducta.

Los cuatro implicados quedaron, además, inhabilitados para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de sus condenas y deberán pagar una reparación civil solidaria de S/ 23 688 a favor del Estado.

Compañía de Bomberos N° 106 de Villa María del Triunfo

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Alan Pedro Quispe Tarifa acreditó que, en 2011, los acusados se habrían puesto de acuerdo de manera ilícita durante un proceso destinado a mejorar los servicios sanitarios de la compañía de bomberos de Villa María del Triunfo.

Órdenes de servicio irregulares

La investigación determinó que la irregularidad se concretó mediante dos órdenes de servicio. La primera, por S/ 5664, fue otorgada a José Cueto para reparar los servicios higiénicos.

No obstante, los trabajos no se ejecutaron conforme a lo establecido, pese a que los exfuncionarios y el proveedor dieron su conformidad para autorizar el pago.

Contratación fuera de lo acordado

La segunda contratación, valorizada en S/ 8024, correspondió a Sermanpro S.A.C., representada por Mario Carrión. La Fiscalía concluyó que las labores realizadas fueron distintas a las pactadas inicialmente.

Con la sentencia, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y protección de los recursos públicos, señalando que estos acuerdos irregulares serán investigados y sancionados.