Trujillo: acusado de feminicidio, Pedro Tacanga, aparece en juicio oral en su contra

El investigado por feminicidio, Pedro Tacanga Roña, apareció en el juicio oral en su contra, luego de ser denunciado por el presunto delito de feminicidio contra su expareja, Solange Aguilar. El presunto feminicida fue incluido en la lista de los más buscados luego que le dieran 9 meses de prisión preventiva.

Solange Aguilar murió el 9 de marzo del 2022, tras caer del octavo piso de su departamento en la urbanización Soliluz, en el distrito de Trujillo, según información policial preliminar, la joven madre habría sido lanzada tras sostener una discusión con su pareja, Pedro Tacanga.

Cabe indicar que, de acuerdo a una denuncia policial, la víctima sufría agresiones físicas y amenazas de muerte por parte del padre de su hijo.

Tras iniciarse el juicio por el caso de presunto feminicidio, el padre de la fallecida, Américo Aguilar, denunció irregularidades durante la audiencia.

Américo Aguilar refirió que el juicio se estaría llevando de forma rápida, perjudicando las declaraciones de los testigos a favor de la víctima.

"Están citando una audiencia rápida, pero vamos a pedir que esto se haga pautado, las cosas deben ser más transparentes y claras", agregó.

Américo Aguilar refirió que el juicio rápido perjudicaría las declaraciones de los testigos.

Por su parte, la madre de Pedro Tacanga, manifestó a Exitosa, que su hijo ha estado amenazado, razón por la que no se entregó tras orden de prisión preventiva en su contra.

"No es que mi hijo se haya corrido, nosotros hemos esperado este momento. La juez no dio ninguna acusación sobre mi hijo. Mi hijo es inocente y vamos a esperar a que se esclarezca todo. Antes no se entregó porque ha estado amenazado. Ahora vamos a esperar hasta el juicio final. Sabemos la verdad y vamos a demostrar su inocencia", dijo.