Trujillo: denuncian falta policial ante peleas entre peruanos y venezolanos en mercado La Hermelinda

El mercado La Hermelinda de Trujillo, uno de los centros de abastos más grande del norte peruano, se ha convertido en escenario de grescas y delitos entre peruanos y venezolanos, luego que comerciantes denunciaran una pelea entre dos sujetos, la cual pudo terminar en tragedia.

"El día de hoy hubo un enfrentamiento entre un sujeto peruano y otro venezolano. El joven peruano lo encontró dentro del mercado La Hermelinda y reconoció que el venezolano tenía su carretilla, la cual le habían robado hace algunos días. Posteriormente, dentro del mercado se originó un enfrentamiento entre ellos dos, donde el ciudadano venezolano le agredió con una palana en la mano al joven peruano, dejándolo herido", revelaron a Exitosa, los vendedores del centro de abastos.

Pero, al parecer, la discusión no terminó en ese momento, debido a que el peruano comenzó a seguir al extranjero que se iba con su carretilla robada.

"Minutos después vimos como venía el joven corriendo y al venezolano persiguiendo mientras lo amenazaba con un objeto, parecía un cuchillo, y comenzó el alboroto. El venezolano lo amenazaba y no lo quería dejar tranquilo, la gente solo gritaba que lo dejara pero nadie hacía nada", detallaron.

Ausencia Policial

Los mismos comerciantes y vecinos de la zona indicaron a Exitosa que no existe la presencia de la Policía Nacional para resguardar el centro de abastos.

"Yo llamé a la Policía , el entrenamiento duró varios minutos, y durante el transcurso de tiempo, la Policía no contestó mi una maldita llamada. El individuo venezolano quería matar al joven peruano que solo le había pedido su carretilla de regreso, lo amenazaba con el cuchillo y ni una llamada contestaba la Policía", explicó una testigo de lo ocurrido.

Otro vendedor explico que un hombre que vende diversos artículos, tenía en su megáfono el sonido de una sirena de la Policía, con el cual ahuyentó al sujeto.

"Yo denuncio a la Policía Nacional porque no contestaron, fueron varías las llamadas que les hice y nada, la gente los necesita cuando los llaman en ese momento, no para recoger cuerpos sin vida. Al joven casi lo matan y nadie contestó, es mucha indignación de las personas y vendedores de aquí. No es la primera vez que hay enfrentamientos de este tipo, y la Policía solo aparece a pedir brevetes y DNI a peruanos. La verdad que son una total desgracia", finalizó.

Dato

Alrededor de 10 bandas delictivas dedicadas a la extorsión y el cobro de cupos estarían operando en el mercado La Hermelinda, así lo informó el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Javier Méndez.