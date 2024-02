Trujillo: Extorsionadores detonan explosivo y causan incendio en casa de excandidato a la alcaldía de El Porvenir

La delincuencia no se detiene en Trujillo. Esta vez, extorsionadores detonaron un explosivo en la vivienda del excandidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir, William Guzmán, y causaron un alarmante incendio al interior del domicilio.

El portón, las paredes, el techo y los focos son algunos de los sectores del inmueble que más daños han sufrido a raíz de este hecho ocurrido en la mañana de este martes.

Sin embargo, el político advierte que este tipo actos no iniciaron ayer, sino que vienen sucediendo desde el último domingo, cuando desconocidos dejaron una nota amenazante junto a un cartucho en su vivienda.

"El día domingo se inició con la colocación de un cartucho que intentaron encender a primeras horas con una nota extorsiva. No lo lograron. El día de ayer, al amanecer, lanzaron la bomba molotov generando todo este daño con otra nota más", declaró para nuestro medio.

Pese a este tipo de hechos, el excandidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir advierte que hasta la fecha no ha recibido el respaldo policial correspondiente. Ello pese a ya haber realizado la denuncia del caso.

"No hay presencia policial. El día de ayer pasaron los carros de Dinoes, pero aquí, donde ya existe una denuncia policial y se vienen haciendo las investigaciones, no hay apoyo policial", aseveró.

Ante este alarmante escenario, William Guzmán, indica que este tipo de episodios de inseguridad ciudadana no son nuevos en el distrito de El Porvenir.

Según relató a nuestro medio, hay más casos de extorsión en la zona. Sin embargo, señala que las personas no llevan el caso ante la PNP por temor. Por ello, espera que tras su denuncia, otras víctimas se animen a reportar los hechos ante la dependencia policial correspondiente.

"Esto se suma a todos los hechos que se vienen dando en todo el distrito, específicamente en este sector. A todos los negocios, a muchos vecinos también están extorsionando. Hay casos que no denuncian, ese es el problema, que no denuncian. (...) Esto no puede continuar", asegura.