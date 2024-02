Congresista Lizarzaburu, suspendido por comentarios sexistas, denuncia a Susel Paredes tras llamar "idiotas" a sus colegas

El congresista de Fuerza Popular (FP), Juan Carlos Lizarzaburu, suspendido por emitir comentarios sexistas contra Patricia Juárez, denunció a su colega Susel Paredes luego que calificara en Exitosa de "brutos" e "idiotas" a los parlamentarios que respaldan el informe que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La legisladora previamente había denunciado al fujimorista por sus expresiones machistas contra su copartidaria en una sesión de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC). Ahora, este interpuso una acusación contra la referida en la Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán.

En ese sentido, Lizarzaburu incluyó como pruebas las declaraciones que emitió Paredes Piqué en el programa Hablemos Claro de Exitosa. "Con fecha del 27 del presente mes, en horas de la mañana, la congresista realizó declaraciones públicas con expresiones agraviantes y denigrantes, al suscrito y a los colegas congresistas de los miembros de la Comisión Permanente y a los miembros del Pleno habilitados para la votación sobre la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia", sostuvo.

En entrevista a Exitosa, la legisladora Susel Paredes llamó "brutos" e "idiotas" a sus colegas que pretenden destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ello luego que la Comisión Permanente aprobara el informe final en contra de los jueces.

A detalle, la parlamentaria alegó que el sector congresal que pretende remover a los integrantes de la JNJ no entiende que su postura efectuará la paralización del ente, que está justamente en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", declaró a nuestro medio.