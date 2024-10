Trujillo: ¡Importante! Detienen a menor que asesinó a escolar cuando se dirigía al colegio

Un reciente y trágico crimen ha estremecido a la ciudad de Trujillo. Un adolescente de 16 años, estudiante del colegio "Las Palmeras" en el distrito de La Esperanza, fue asesinado a balazos mientras se dirigía a clases.

Mediante un comunicado emitido en las redes sociales del Ministerio del Interior, las autoridades han confirmado la captura del presunto sicario, también menor de edad, en un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que logró esta detención "en tiempo récord". Asimismo, se pudo conocer que el menor fue detenido en el distrito de Simbal, cuando pretendía huir.

Según la información preliminar, el hecho habría ocurrido alrededor de las 6:30 a.m. del miércoles 30 de octubre, cuando el menor de 16 años se encontraba rumbo a su institución educativa. En medio del camino, el acusado habría disparado contra el escolar sin mediar palabra, alcanzándolo en el tórax.

Al oír los disparos, vecinos y familiares se apresuraron en socorrer al joven, pero las heridas fueron mortales. María Delia Alcalde Miranda, madre del joven asesinado, relató con profundo dolor el momento en que recibió la noticia de la tragedia.

En declaraciones para Exitosa, una excompañera del joven fallecido lamentó profundamente la pérdida y recordó su último intercambio de mensajes con el menor cruelmente asesinado.

"Era tranquilo, era buen amigo. En la madrugada estuvimos hablando, me aconsejaba que estudiara. Él era un buen chico, me apoyaba mucho, compartíamos nuestros problemas. No puedo creer que ya no esté, no asumo aún su muerte", expresó la joven, afectada por el violento suceso.