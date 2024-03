Tumbes: Padres de familia reclaman presencia de ministra de Agricultura en colegio en precarias condiciones

Padres de familia de la Institución Educativa Efraín Arcaya Zevallos en Tumbes alzaron su voz de preocupación y demandan medidas urgentes para abordar el estado deplorable en el que se encuentra el plantel educativo.

En un recorrido realizado por la institución, un equipo de Exitosa se encontró aulas completamente destruidas, mobiliario escolar en condiciones precarias y servicios higiénicos sin puertas, tanto para damas como para varones.

Esta situación, según el presidente de la Asociación de Padres de Familia, no solo afecta la calidad educativa, sino que también pone en riesgo la salud y seguridad de más de 2000 estudiantes que actualmente asisten al plantel.

El presidente de la asociación de padres de familia expresó su indignación por la falta de condiciones adecuadas para el inicio del año escolar, así como por el desplante de la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, quien se negó a visitar la institución a pesar de una invitación previa. Este gesto, considerado como un desprecio hacia la institución educativa que el año pasado celebró su centenario, ha generado aún más frustración entre la comunidad educativa.

"El congresista (Héctor Ventura) me llamó y me dijo que estaba acá la ministra de Agricultura y ella de repente no quiere enviar este mensaje de cómo está la Institución Educativa 093, una institución emblemática. (...) ¿Cómo es posible que le hagan este desplante? Aquí hay 2200 alumnos", expresó el representante de los padres de familia del colegio Efraín Arcaya Zevallos.