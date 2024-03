Año escolar 2024: Hoy lunes 11 de marzo inician las clases en los colegios a nivel nacional

Este lunes 11 de marzo inicia el año escolar 2024 en la gran mayoría de colegios a nivel nacional, a excepción de las instituciones educativas de Ica y Áncash. Con el regreso a las aulas de este importante grupo de estudiantes, suman poco más de 8 millones de niños y adolescentes que habrán iniciado sus clases escolares en este nuevo año.

De acuerdo a la ministra de Educación, Miriam Ponce, los escolares de los referidos departamentos regresarán a clases dentro de una semana. Esto debido a que existen condiciones meteorológicas que impiden el inicio del año escolar de manera segura.

Pese a que este lunes 11 inicia las clases escolares, los directores de las zonas norte y sur de la ciudad de Arequipa están preocupados debido a que las aulas de sus instituciones educativas se encuentran en muy malas condiciones.

"(Las aulas) están hongueadas, con este perjuicio del enlodado. Son como seis aulas en el segundo piso ya que no tienen recubrimiento de suelo y la lluvia ha malogrado el material prefabricado. (...) El 50% de aulas están en malas condiciones", expresó el director de uno de los colegios afectados en Arequipa.

Según precisó, más de 100 escolares se verían perjudicados académicamente debido a que la posible caída de lluvias en esta parte de la región afectaría las aulas donde deberían estar tomando sus clases.

Un similar escenario se vive en la ciudad de Tacna en donde los padres de familia piden a las autoridades educativas retrasar el inicio de las clases debido a la deficiente infraestructura de las colegios. Se trata de 200 instituciones educativas que deberían abrir sus puertas este lunes, sin embargo, los problemas de este tipo ha llevado a las familias a pedir el retraso.

"La limpieza de los baños es un asco. No tienen el toldo que ya debería de estar, los salones recién los están pintando. Entonces, yo considero que este 11 de marzo no se debería de iniciar con las clases porque nos niños no pueden venir a estar en estas condiciones", mencionó una de las madres de familia.