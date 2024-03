Caso Alberto Otárola: Exministro Jorge Chávez envía carta notarial a Yaziré Pinedo tras acusaciones

El exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, envió una carta notarial a Yaziré Pinedo tras acusarlo de intervenir a favor en su contratación en dicho sector, ello en el marco de los audios que involucran al expremier Alberto Otárola con la joven ciudadana.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) pidió a la joven que se rectifique de sus versiones efectuadas ante los medios de comunicación.

Asimismo, Chávez Cresta aseguró que el daño proporcionado a su imagen personal y reputación ya está hecho, por lo que manifestó que continuará aclarando las acusaciones en su contra.

"El daño proporcionado por su persona a mi imagen personal y reputación ya está hecho, en la medida que debido a sus iniciales afirmaciones, en este momento me encuentro obligado a efectuar sendas aclaraciones ante los medios de prensa, las cuales seguiré prestando las veces que sean necesarias", agregó.

En esa misma línea, el exministro de Defensa exigió a Yaziré Pinedo que se rectifique, por escrito y de manera formal a través de conducto notarial, en un plazo máximo de 72 horas por sus acusaciones.

"Con esta comunicación notarial exijo a su persona que, por escrito y de manera formal a través de conducto notarial, en un plazo máximo de 72 horas, se rectifique completamente de sus falsas afirmaciones, precisando expresamente que el suscrito no ha tenido ninguna injerencia en su contratación bajo la modalidad de servicios por terceros o de locación de servicios en el Ministerio de Defensa", sostuvo.

Como se recuerda, las palabras del exministro de Defensa, Jorge Chávez, tienen lugar luego de que las Yaziré Pinedo asegurara que intervino a favor de su contratación en dicho sector.

De acuerdo a lo declarado por la joven, fue el extitular del Mindef que le dio el trabajo gracias a influencia de César Figueredo.

"(Llegué al sector) por una recomendación del señor Chávez. (Él me dio trabajo) por temas de influencia del señor César Roberto Figueredo Muñoz, la persona a la que yo he buscado con mi abogado para que me represente desde que salió la primera primicia de Panorama (...) Es la mano derecha de [Martín] Vizcarra, ha sido director ejecutivo de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal)", afirmó.