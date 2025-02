Abogado de 'Culebra': "Mi patrocinado no ha fabricado ninguna conversación, ningún audio"

En diálogo con Exitosa, el abogado de 'Culebra', José Carlos Mejía, negó que su patrocinado haya manipulado los audios vinculados al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado rechazó su cliente haya fabricado o alterado la grabación y cuestionó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) no acudiera a declarar ante la Fiscalía de la Nación.

"Soy enfático en señalar que mi patrocinado no ha fabricado ninguna conversación, no ha fabricado ningún audio de WhatsApp, no ha fabricado ninguna grabación en una cena (...) Cuatro veces no fue a declarar porque estaba en el Congreso o en el Consejo de Ministros. Hasta la presidenta de la República ha ido a declarar ante la Fiscalía de la Nación", expresó.