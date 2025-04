Abogado de Juan Silva niega que el exministro sea requisitoriado de la justicia: "No ha cometido ningún delito"

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado del Juan Silva se comunicó con Exitosa para abordar la situación legal que afronta su representado por el caso 'Puente Tarata', en donde se lo señala por integrar una presunta organización criminal. Según el letrado, el exministro de Transportes no cometió ningún delito durante el gobierno de Pedro Castillo, por lo que actualmente no es objeto de investigación y, en consecuencia, su nombre no figura en la lista de requisitoriados de la justicia peruana.

Juan Silva no es un requisitoriado, afirma abogado

Durante el programa 'Informamos y Opinamos', la defensa legal de Silva Villegas aseguró que su patrocinado no es un requisitoriado, puesto a que "no es objeto de investigación" en el referido caso. Además, indicó que el exministro había advertido de una "manipulación de la licitación del Puente Tarata por 300 millones de soles", puesto a que tal contrato se gestionó mucho antes de la llegada de Castillo al poder.

"Esta licitación empieza en el año 2017. Culmina en el mes de febrero del 2021, antes que sean elegidos. Y el señor Silva se da cuenta que ahí en esa situación, Provías regionales, organismo autónomo del MTC, habían manipulado la licitación 5 colaboradores eficaces", enfatizó.

Sin embargo, Karina Novoa, periodista de Exitosa, le consultó respecto al anuncio del Poder Judicial, en donde reafirmaban que Juan Silva aún tenía una orden de captura, así como una orden de prisión preventiva. Al respecto, el abogado despotricó contra el juez Juan Carlos Checkley, a quien calificó como "fujimorista" por las medidas dispuestas contra su representado.

"Eso lo han puesto ahora (las ordenes en su contra), porque ha salido en El Comercio. El señor tiene 42 meses de captura, cuando son solo 36. Ese juez ha sido un funcionario de confianza del exministro Torres y Torres Lara, ¿y quién lo ha puesto ahí?, Miki Torres", precisó.

Abogado de Juan Silva niega que exministro haya cometido delitos

En esa línea, aseguró que Juan Silva no ha cometido ningún tipo de delito, y que lo único que ha hecho es aplicar el artículo 407 del código penal, el cual, según sus palabras, "lo exime de responsabilidad porque es el denunciante" del caso. Ante la consulta respecto al paradero de su representado, indicó que no está obligado a revelarlo. "No se lo voy a decir", manifestó. añadiendo que "el que se fuga no es necesariamente responsable de un delito".

"Él no es responsable de nada, no puede ir (a la cárcel) una persona que es inocente con una orden de captura de los fujimoristas. No puede ser. En los próximos días, tendrán que resolver. Voy a presentar un habeas corpus", puntualizó.

Por su parte, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional del exministro Juan Francisco Silva Villegas, quien tiene vigente una orden de prisión preventiva por 36 meses. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 25, 2025

De esta manera, el abogado del exministro Juan Silva aseguró que su patrocinado no ha cometido ningún delito, y que por tal motivo no figura en la lista de requisitoriados de la justicia peruana.