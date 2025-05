Ilan Heredia: Interpol Lima remite a Francia orden de captura internacional contra hermano de Nadine

En diálogo con Exitosa, el abogado experto en temas de extradición, James Rodríguez, precisó que la remisión de orden de captura internacional contra Ilan Heredia otorgar prioridad a su ubicación y captura.

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', el letrado explicó que INTERPOL-Lima remitió una orden de captura internacional a la sede de Lyon para inscribir a Heredia en la lista de "alerta roja" de los más buscados.

Del mismo modo, Rodríguez recordó que, de acuerdo a la Fiscalía, Ilan Heredia habría huido a Brasil, donde se encuentra su hermana Nadine, quien se encuentra en Brasil desde el 16 de abril, luego de que el gobierno brasileño le otorgara asilo diplomático.

"La Fiscalía ha fundamentado que es muy posible de que no se encuentre en el país y esté en Brasil. Esto no sería nada raro, dado de que su hermana ya ha conseguido en la condición de refugiada política en este país y no sería nada raro de que esté tramitando su asilo político o su calidad de refugiado político en Brasil", dijo en Exitosa.