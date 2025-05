Fiscal de la Nación a Boluarte y sus ministros tras solicitar incremento de presupuesto: "Es para la población"

En los últimos días, diversas autoridades de la Fiscalía han expresado su malestar con el gobierno de Dina Boluarte por la reducción de presupuesto para este año respecto a lo que fue el 2024. Según indican, esto limitará las investigaciones de diversos casos, su capacidad logística y la lucha contra la delincuencia que se viene librando es estos últimos meses.

Por ello, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, brindó una reciente entrevista donde expresó su deseo de que el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el resto del gabinete pueda reconsiderar su pedido y abonar el monto adicional que solicitó.

Durante la charla con La República, la máxima autoridad del Ministerio Público dejó en claro que estos recursos no son para los fiscales o los integrantes del organismo, sino que ello será destinado para la población en general a través de sus investigaciones.

"Tengo esperanza y confianza de que la señora presidenta y el señor ministro de Economía y todos los ministros deben entender de que no es un dinero para los fiscales, es un dinero para la población porque va ser correctamente invertido, como siempre lo ha sido, para dar el servicio que necesita la población", indicó.

📢 "Este no es un presupuesto para los fiscales, es un presupuesto para la población." La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su confianza en que la presidenta, el @MEF_Peru y el gabinete entiendan que cada sol solicitado será invertido en brindar justicia real a quienes... pic.twitter.com/ecyOJ51yql

Acerca de este tema, el premier, Gustavo Adrianzén ya había dado a conocer la posición del gobierno respecto al pedido de la Fiscalía. Según su parecer, el trabajo de este organismo ha dado mucho que desear ya que consideró que la Policía Nacional captura delincuentes en flagrancia, pero estos los dejan en libertad a pesar de las pruebas adjuntadas.

En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros señaló que Delia Espinoza ha solicitado una reunión con su despacho la cual se dará en los próximos días. Eso sí, el funcionario señaló que se debe mostrar eficiencia por parte de la Fiscalía para justificar el aumento de presupuesto.

"La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos. No descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que mostrar eficiencia", indicó a los medios.