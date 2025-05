Poder Judicial ordena reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras fallo contra procedimiento de la JNJ

02/05/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exfiscal supremo Luis Arce Córdova obtuvo un fallo a su favor por parte del Segundo Juzgado en lo Constitucional de Lima, que declaró fundada su demanda de amparo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La resolución judicial anula la destitución que se le impuso en 2021 bajo un "procedimiento disciplinario inmediato", al considerar que este mecanismo carece de sustento legal en la Constitución y en la Ley Orgánica de la JNJ.

La decisión se enmarca en la reciente postura del Tribunal Constitucional (TC), que ya había declarado inconstitucional dicho procedimiento por haber sido regulado mediante un reglamento interno, sin respaldo en una norma con rango de ley. Esta interpretación ya había permitido el regreso del exfiscal supremo Tomás Gálvez al Ministerio Público días antes.

¿Por qué fue destituido Arce Córdova por la JNJ?

Luis Arce Córdova fue apartado de su cargo tras renunciar irrevocablemente como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el proceso de las Elecciones Generales de 2021.

Su renuncia dejó sin quórum al pleno del JNE en un momento crítico del calendario electoral. Además, en su carta de renuncia, criticó abiertamente a altos funcionarios del Estado, lo que fue considerado como una falta grave.

Sin embargo, el juzgado concluyó que no correspondía aplicar el procedimiento disciplinario inmediato en su contra, dado que este no estaba previsto en la normativa vigente. La sentencia establece que, al no haberse realizado una investigación preliminar y permitirle ejercer su derecho a defensa, se vulneró el debido procedimiento.

¿Qué viene ahora para Arce Córdova?

Aunque la sentencia aún es de primera instancia, su anulación definitiva parece probable, ya que sigue la línea trazada por el Tribunal Constitucional. La JNJ puede apelar la decisión, pero si el fallo queda firme, deberá ejecutarse plenamente.

Cabe resaltar que Luis Arce Córdova fue destituido en dos ocasiones por la JNJ, y ambas mediante el procedimiento declarado inconstitucional. La actual sentencia anula la segunda destitución, relacionada con su renuncia al JNE. Si logra anular también la primera por presuntos vínculos con el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", su retorno al Ministerio Público sería inminente.

Actualmente, Arce Córdova aún enfrenta investigaciones por el citado caso y por presunto enriquecimiento ilícito junto a sus hermanos. Sin embargo, los procesos judiciales aún no han culminado y, en algunos casos, han sido retrotraídos a etapa preliminar.

La decisión judicial que ordena la reposición de Luis Arce Córdova como fiscal supremo se fundamenta en la inconstitucionalidad del procedimiento utilizado para su destitución, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional. Esta sentencia de primera instancia abre la puerta a su posible retorno, aunque aún restan otros procesos legales por resolver.