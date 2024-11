Abogado de Nicanor Boluarte arremete contra juez Carhuancho por prisión preventiva: "Debe ser imparcial"

El abogado defensor de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, expresó su disgusto con el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta de la República. Vale precisar que a Nicanor Boluarte es investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, todo esto debido a los presuntos vínculos con la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'.

De acuerdo con el abogado, el procedimiento desarrollado por el miembro del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) carece de imparcialidad. Esto después de que el juez habría incurrido en una falta ética durante el dictado de una clase, adelantando detalles de un caso penal de carácter reservado.

"El juez Concepción Carhuancho aparece en una clase donde dicta Ética y al tratar la corrupción en el Perú pone de ejemplo a Nicanor Boluarte. Como profesor, que yo también lo soy, entiendo que él pueda decir lo que quiera; sin embargo, como juez no puede hacer eso. El juez no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. No es una opinión mía ni de nadie; es netamente un tema de derecho", mencionó el abogado.