Ministro de Economía cuestiona prisión preventiva Nicanor Boluarte: "Debemos respetar el derecho de las personas"

Este jueves 21 de noviembre, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, cuestionó la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. Vale recordar que, a la fecha, se encuentra prófugo de la justicia para no acatar la medida preventiva de 36 meses en prisión.

El representante de la cartera de Economía señaló que la justicia debe actuar de oficio, pero que no es justo privar a un ciudadano de su libertad bajo supuestos. En ese sentido, pidió se respete la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

"En el Perú debemos respetar el derecho de las personas. Quiero decir esto no como ministro, sino como ciudadano. No me parece que para investigar a una persona se le debe encarcelar por 36 meses. ¿A quién le va a gustar eso?", declaró para la prensa