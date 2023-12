Audio vincularía a la tercera hermana de Benavides con Walter Ríos del caso Cuellos Blancos del Puerto

Un audio obtenido por el Ministerio Público (MP) revelaría que Ruth Benavides Vargas, hermana de la sancionada fiscal de la Nación, tenía una relación cercana con el juez Walter Ríos, condenado por ser una de las cabezas de la agrupación delictiva 'Cuellos Blancos del Puerto'.

En dicho material, se escuchó a la pariente de Patricia Benavides pedirle al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao no asignarle a la magistrada Rocío Vásquez Barrantes a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao, donde ella era presidenta.

"Hermano lindo, mira, yo nunca pido nada, te ruego enormemente, cámbiame por quien quieras, pero no me pongas a ella. Es terrible, muy lenta. Yo la verdad, he renegado mucho y yo ya no le quiero poner denuncias. Es terrible, ociosa. (...) No te pido a nadie, pero ponme a otra persona", solicitó.