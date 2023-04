Caso "Cuellos Blancos": Nuevo ministro de Justicia reconoce conversaciones con César Hinostroza pero afirma que no fue "nada indebido"

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, reconoció haber tenido conversaciones con el investigado por el caso de "Cuellos Blancos", César Hinostroza, pero aclaró que no era nada indebido y se debía a que solo practicaban el mismo deporte.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el también abogado aseguró que cuando conoció al prófugo de la justicia, tenía la imagen de que era una de las personalidades judiciales más importantes del Perú.

"No puedo mentir, las mentiras tienen patas cortas. Con Hinostroza compartimos actividad deportiva. Yo también he sido magistrado y él se trataba de un supremo, que todo el mundo lo respetaba, lo veía como una autoridad importante del país", dijo a nuestro medio.

No sabía de las actividades de Hinostroza

Pese a admitir que tenía una relación con César Hinostroza, Daniel Maurate ha indicado que no recuerda la literalidad de las conversaciones con el investigado por el caso de "Cuellos Blancos". Aún así, lo que sí recuerda es que el contenido de las mismas no era nada malo. Y es que, en aquel entonces, asegura que no tenía conocimiento de sus actividades.

"Nadie sabía, nadie sabía. ¿Qué íbamos a saber? Es como si usted, dé repente uno de los amigos con los que juega, sale mañana en algo indebido y no se puede hacer responsable usted", agregó en la entrevista.

Descarte investigaciones en su contra

Cabe decir que los señalamientos contra Daniel Maurate iniciaron tras la publicación de un reportaje del medio digital Epicentro, donde señalaban al nuevo ministro de Justicia de tener llamadas con los investigados César Hinostroza, Edwin Oviedo, Alberto Chang y Antonio Camayo.

Pese a que el reportaje está basado en el registro de conversaciones de la Diviac, el nuevo titular del Minjus asegura que, hasta la fecha, no tiene ninguna investigación en su contra.

"No tengo ninguna investigación. Este informe sale en 2020. (...) En esas conversaciones no hay nada de contenido penal, nada indebido, nada incorrecto. Me crucé en la vida con algunas personas que resulta que después fueron investigadas", afirmó.

De esta manera, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, se pronunció finalmente sobre los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con investigados por el caso "Cuellos Blancos". Y, si bien reconoció haber conversado con César Hinostroza, asegura que la naturalidad de dichas llamadas no son ilegales ni incorrectas.