Caso Andrés Hurtado: Javier Miu Lei niega amistad con suspendida fiscal Elizabeth Peralta ante MP

El empresario minero Javier Miu Lei negó tener una amistad con la ahora suspendida fiscal Elizabeth Peralta, en sus declaraciones ante la Fiscalía de la Nación por el caso Andrés Hurtado.

'Punto Final' reveló el testimonio del primo de Ana Siucho admitió que sí conoce a la fiscal superior de Lavado de Activos. Según contó, 'Chibolín' le presentó a la entonces funcionaria del Ministerio Público en la vivienda que alquilaba el excómico en 'Colinas de Monterrico'. Sin embargo, negó que mantenga un lazo de amistad con Peralta.

"No tengo ningún grado de amistad con ella; pero, en una de las visitas que hicimos a la casa de Andrés, a la hora de despedirnos me la presentó. (...) Solo fue hola y chao", expresó Miu Lei.

Comunicación entre Miu Lei y Elizabeth Peralta

Asimismo, Miu Lei aseguró que solo se ha comunicado con ella en dos ocasiones: cuando la conoció en la casa de Andrés Hurtado y una vez que visitó a 'Chibolín' para intentar conciliar con su primo, Iván Siucho. Cabe precisar que, en esta última ocasión, el empresario indicó que tomó un café con ella y el exconductor de televisión.

Sin embargo, negó haber conversado sobre temas de trabajo o acerca de la supuesta devolución de oro que le había sido incautado a cambio de 1 millón de dólares. "No me he comunicado con ella, ni por mensajes ni por llamadas", agregó.

En ese sentido, resaltó que ni Andrés Hurtado ni Elizabeth Peralta hayan intervenido en las gestiones realizadas para la devolución del oro. Miu Lei también negó haber entregado dinero a 'Chibolín' o alguna de sus empresas de manera directa o indirecta.

Fiscal Sal y Rosas niega haber sido influenciado por Peralta

La tesis fiscal sostiene que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta habría influenciado al fiscal de crimen organizado, Lucio Sal y Rosas, para que resolviera a favor de Javier Miu Lei y se le devolviera el oro incautado. Al ser consultado por el medio local, el fiscal negó dichas imputaciones.

"No la conozco (a Elizabeth Peralta). Nunca he tratado con ella. No tengo su teléfono, ni me ha llamado, ni al celular ni al de mi despacho. No tengo ningún tipo de vinculación. Solo que es una fiscal superior de lavado de activos, que es otro sistema. Nosotros somos crimen organizado", expresó Sal y Rosas.

De esta manera, se dio a conocer que Javier Miu Lei negó cualquier grado de amistad con la suspendida fiscal Elizabeth Peralta ante la Fiscalía de la Nación.