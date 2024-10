Caso Andrés Hurtado: PJ ordena impedimento de salida del país contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei

El Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, quien son investigados por el presunto delito de tráfico de infuencias en el marco del caso Andrés Hurtado.

A través de su cuenta de X, el PJ indicó que la medida fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Ello, luego de evaluar el peligro de fuga de los investigados y los elementos de convicción de la acusación fiscal.

Según se precisó, Checkley indicó en su resolución que considera esta medida como necesaria dentro del proceso con Peralta y Miu Lei. A detalle, se conoce que el impedimento de salida del país para los investigados se contabiliza desde el 21 de octubre de este año y vence el 20 de abril del 2026.

Esta medida ya había sido advertido por el abogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, quien reveló para Exitosa que el Poder Judicial (PJ) había ordenado el impedimento de salida contra su patrocinada. La fiscal viene siendo investigada por el Ministerio Público por estar vinculada al caso 'Chibolín'. El letrado reveló fueron el mismo juzgado que rechazó su prisión preventiva, ahora impuso dicha medida.

"Acaban de notificarnos hoy, que el juzgado de investigación preparatoria que rechazó la prisión preventiva de la Dra. peralta le ha impuesto 18 meses de impedimento de salida del país. La Fiscalía pidió que mi cliente no salga del Perú, no cruce las fronteras, no se vaya a ningún otro país mientras la investigación prospere y se desarrolle", reveló Espinoza la noche del último martes.