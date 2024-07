Caso Cócteles: José Domingo Pérez no puede ocultar su sesgo contra la familia Fujimori, asegura Humberto Abanto

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, se refirió a un presunto sesgo que tendría el fiscal José Domingo Pérez en contra de la familia Fujimori, dentro del juicio por el 'caso Cócteles'.

En conversación con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, el letrado, quien también ha ejercido la defensa del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, mencionó el pronunciamiento del fiscal respecto al expresidente Alberto Fujimori.

Asimismo, enfatizó que la acusación de José Domingo Pérez carece de fundamento y solo fue utilizada para desviar la atención del juicio.

"Lo has escuchado en el alegato ¿O yo lo he inventado? 'Esta cadena de corrupción que parte del dictador Fujimori' ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori en esto? Ahí está el sello. Si hay algo que uno no puede evitar es mostrar sus sesgos."