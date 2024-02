Caso Pativilca: Vladimiro Montesinos no ha dicho que Alberto Fujimori es responsable, según abogado de expresidente

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, dijo que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos nunca mencionó alguna responsabilidad de su patrocinado en su declaración de culpabilidad por el caso Pativilca.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, la defensa del exjefe de Estado recalcó que el procesado solo ha reconocido su propia culpa, mas no señaló que el exmandatario haya tenido participación.

"Pero no ha dicho de ninguna manera que el señor presidente sea responsable y eso es algo importante. En el derecho penal, se condena por elementos objetivos. Yo entendería si el señor hubiera dicho otra cosa, pero eso no ha dicho", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el abogado de Alberto Fujimori aclaró que su patrocinado solo podría ser condenado es este tipo de investigaciones con elementos objetivos y medios probatorios que, según considera, aún no ha conseguido demostrar el Ministerio Público.

De hecho, para Elio Riera, una de las declaraciones con mayor importancia en el caso Pativilca es la de los integrantes del Grupo Colina, quienes hasta ahora no habrían declarado haber recibido órdenes directas del exjefe de Estado.

"Por ejemplo, la declaración de los Colina. Pese que a mí no me corresponde apostar medios probatorios, sino a Fiscalía, y no lo ha hecho, la declaración de los Colina. ¿Qué Colina ha tenido contacto directo o una orden directa del señor expresidente? Ninguno", insistió.