Daniel Urresti: Presentan demanda de habeas corpus por el caso Hugo Bustíos

En diálogo con Exitosa, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, indicó que han presentando una demanda de habeas corpus para anular la sentencia de 12 años de su patrocinado, ello en el marco del caso Hugo Bustíos.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado consideró "injusta" al condena de su patrocinado y espera que proceda su habeas corpus para que Urresti afronte un nuevo juicio con "todas las garantías del debido proceso".

Asimismo, Miguel Ángel Soria cuestionó que se haya sentenciado a Daniel Urresti solo con la declaración de Isabel Rodríguez Chipana.

"Esperamos que la justicia en el Perú no solo examine el caso de Daniel Urresti, solo con base en la declaración de una sola testigo (...) Ella apareció 30 años después para decir cosas que no han sido corroboradas (...) Todos los testigos, a diferencia de Rodríguez Chipana, todos indican de que ella no pudo haber visto ningún hecho de esta naturaleza porque ella no vivía en la zona", agregó.