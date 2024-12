Dina Boluarte es citada por caso Cofre: Presidenta deberá declarar el 15 de enero ante Fiscalía

La presidenta Dina Boluarte ha sido citada nuevamente por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar sobre el caso "El Cofre". La audiencia se llevará a cabo el 15 de enero a las 9 a.m., como parte de las diligencias en este proceso investigativo que involucra presuntos actos irregulares durante su gestión.

Espinoza, en una entrevista para el programa Punto Final, explicó que esta citación se suma a la programada para el 2 de enero del 2025, donde Boluarte deberá responder sobre su ausencia temporal en el cargo debido a intervenciones quirúrgicas realizadas en los últimos meses.

El caso "El Cofre" está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la gestión de la mandataria Dina Boluarte como presidenta. Las investigaciones buscan determinar si hubo uso indebido de fondos para fines personales o partidarios.

Si bien los detalles del caso permanecen en reserva, la citación de Boluarte marca un avance significativo en las indagaciones, pese a que aclaró que la acusación en su contra fue por temas estéticos y que en ningún momento dejó su labor en el Congreso.

En la citación del 2 de enero, la mandataria deberá rendir cuentas sobre el tiempo en que estuvo fuera de sus funciones debido a cirugías recientes. Este aspecto se ha vuelto relevante para el Ministerio Público, que busca esclarecer si hubo impacto en su gestión durante este período.

"No hay nada irregular, antiético o ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia. Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad", expresó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación.