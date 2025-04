Dina Boluarte: Revelan que la presidenta pidió al Poder Judicial que no se conozca su historia clínica

La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Poder Judicial (PJ) que se desestime la divulgación de su historia clínica, según informó este domingo el programa 'Cuarto Poder'.

Este pedido de la mandataria se enmarca dentro de la investigación fiscal en su contra por presunta omisión de funciones y abandono de cargo, tras haberse sometido a una cirugía en 2023 sin informar que, debido a ello, podría haber quedado temporalmente incapacitada para ejercer su cargo.

Boluarte se opuso a que el médico Mario Cabani y otros profesionales de la Clínica Sanna rompan su secreto profesional, según el informe de "Cuarto Poder".

De acuerdo con el reportaje, la presidenta de la República presentó su solicitud durante una audiencia el 4 de abril en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo Juan Carlos Chekcley.

Con este pedido, Boluarte intenta evitar que los médicos revelen detalles sobre las intervenciones quirúrgicas que se realizó en junio de 2023.

La audiencia, realizada de forma virtual, comenzó a las 10 a.m. y tuvo una duración de dos horas. En ella participaron la presidenta, el médico Mario Cabani, sus abogados, representantes del Ministerio Público y médicos de la Clínica Sanna, según precisó "Cuarto Poder".

Durante su intervención, la jefa de Estado rechazó la acusación de abandono de cargo. Según fuentes del programa, afirmó que la noticia sobre su cirugía fue utilizada como una "cortina de humo" por Alberto Otárola, con el fin de distraer a los legisladores de las acusaciones contra el expresidente del Consejo de Ministros.

La presidenta consideró que Otárola fue el responsable de esta investigación, pero solicitó al juzgado que tuviera en cuenta que él mismo había confirmado ante el Ministerio Público que no hubo abandono de su parte.

"No me generó ningún tipo de incapacidad para ejercer mis funciones como presidente constitucional de la República, porque el acto médico no me lo impidió (...) La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", expresó.