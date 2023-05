Edgar Tello: Procurador general del Estado denunció al congresista ante fiscal de la Nación tras presunto recorte de sueldos

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció al congresista Edgar Tello ante la fiscal de la Nación por ser vinculado en un nuevo caso de recorte de salarios. El parlamentario del Bloque Magisterial ha sido agregado a la lista de legisladores 'mocha sueldo' tras acusaciones de una extrabajadora.

El anuncio fue dado esta tarde por la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General del Estado a las 12:37 p.m. Según la publicación de la entidad estatal adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus), el parlamentario será investigado por la presunta comisión del delito de concusión.

El caso que involucra al congresista Edgar Tello salió a la luz en las últimas horas, luego de que su polémica situación sea revelada en un dominical nocturno. Allí, el parlamentario de Perú Libre fue acusado por parte de una trabajadora embarazada de haberle recortado el sueldo y haber cesado sus funciones por no apoyarlo.

"A mi se me prohibió de ir a los servicios higiénicos, tengo un video donde el mismo asesor me prohíbe tomar mis alimentos pese a mi condición medica [embarazo] que tengo que comer 5 veces al día. Se me toma fotos", indicó la víctima.