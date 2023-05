Congresista 'mocha sueldo': Edgar Tello es acusado de recortar salario y hostigar a trabajadora embarazada

El congresista Edgar Tello fue acusado por una trabajadora embarazada de haberle recortado el sueldo y hostigarla laboralmente, porque se negó a 'colaborar' con la compra de un proyector para la oficina congresal; así lo revelo un dominical.

Además en dicha investigación se expuso que el parlamentario habría solicitado 8 mil dólares la embajada de Taiwán, pasando por alto el reglamento de ética del Poder Legislativo.

Según el reportaje del programa 'Punto Final', una trabajadora gestante de 8 meses del despacho de Edgar Tello aseguró que el parlamentario le pidió que 'lo apoyara' comprando un videoproyector de 4 600 soles con el bono que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año.

"Fue mas o menos en abril que me hizo presente que lo apoyara con la donación de un proyector donde me alcanzó una proforma, cuando vi eso me reí y al mismo congresista le dije ¿Es una broma? No, me dijo: Como va a ser una broma ahora que estas con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector'", manifestó la mujer.