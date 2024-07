Ernesto Blume sobre decisión del PJ de reponer a miembros de la JNJ: "Es anárquica y de rebeldía"

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se refirió a la reciente decisión del Poder Judicial que repone a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia.

El otrora jefe del máximo intérprete de la Constitución aseveró que la decisión le parece inconstitucional, basándose en que se estaría propiciando una situación caótica desde el Poder Judicial.

"Es un acto de rebeldía y de anarquía dentro del sistema constitucional peruano que a mí me preocupa mucho porque en este plan pues vamos a judicializarlo todo y vamos a sembrar un caos en el sistema constitucional", explicó el otrora magistrado.

Ernesto Blume aseguró que se trata de una decisión que es incongruente a la cosa jurídica y que contempla una infracción constitucional que reflejaría un problema más profundo en el sistema judicial.

"Yo creo que, lamentablemente y esto me apena decirlo, esta decisión es anárquica y de rebeldía, porque contradice el esquema constitucional. Cuando se trata de actos políticos no justiciables, como es la sanción contra una infracción constitucional, salvo el caso de efectos en la forma no procede el amparo, ni procede el control constitucional", acotó el expresidente del TC.