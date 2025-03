Exministro de Pedro Castillo lo llamó "estúpido" y dijo que merece la cárcel: "Pero no por un golpe de Estado"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En el marco del juicio oral contra Pedro Castillo, por el caso ''Golpe de Estado', el ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, tuvo duros comentarios contra el expresidente. El extitular del Mindef, quien ejerció el cargo durante el gobierno castillista, aseguró que el exmandatario sí merece la cárcel, pero no por el delito con el que se le acusa, sino por ser "estúpido".

Gustavo Bobbio durante juicio a Castillo

Este martes, 11 de marzo, Gustavo Bobbio participó en la audiencia en calidad de testigo. Durante su intervención, el exministro indicó que no tuvo nada que ver con lo ocurrido el 7 de diciembre, fecha en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Asimismo, remarcó que fue el expresidente quien designó cambios en el Comando del Ejército, mientras él dirigía el sector Defensa.

"Para mí lo inaudito era que yo no sabía nada. Yo no le había dicho nada a los generales porque no sabía nada. Entonces, yo pensé que quizá él (Pedro Castillo) había coordinado con algunos generales de su provincia, de Cajamarca. Entonces, me preocupé en llamar al comandante general del Ejército para que no se movilice ninguna fuerza", sostuvo Bobbio en su testimonio.

El exministro remarcó que no recibió ninguna orden de Castillo Terrones para tomar acciones con las Fuerzas Armadas, algo que había dispuesto en su discurso. Además, aseguró no haber visto a Aníbal Torres tras la fallida disolución del Congreso, y que tampoco lo vio abrazar al ex jefe de Estado. "No vi a Torres entrar al despacho presidencial", aseveró.

Exministro llamó "estúpido" a Pedro Castillo

Momentos antes de ingresar a la audiencia en Barbadillo, Gustavo Bobbio ofreció algunas declaraciones para la prensa. De acuerdo al ex titular de Defensa, Pedro Castillo continúa siendo un "presidente secuestrado", debido a que se han cometido "abusos" en contra suya. Además, afirmó que no participó en la realización del discurso, y que, según su percepción, Castillo habría dado el mensaje por estar "harto".

No obstante, despotricó contra la decisión del exmandatario, indicando que cometió un "suicidio político" al momento de leer su último mensaje a la nación. Asimismo, sostuvo que, por esta acción, Castillo Terrones sí merece ir a la cárcel un par de años, pero no precisamente por el presunto delito de rebelión.

¿Cómo lee eso? Para mi juicio, deben darle 3 o 4 años (de cárcel) por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado", manifestó el ex titular de Mindef, con suma contundencia.

Así, el ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, afirmó que Pedro Castillo debería ir a prisión por haber cometido un disparate al momento de leer su discurso del 7 de diciembre. No obstante, considera que el exmandatario no realizó un golpe de Estado como tal.