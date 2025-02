Francisco Sagasti: Comisión Permanente aprueba informe final que recomienda inhabilitar al expresidente

Con 22 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti por un periodo de 10 años por presuntamente haber infringido la Constitución cuando dispuso el pase al retiro de oficiales de la Policía.

Este miércoles 19 de febrero, el Parlamento se reunió para debatir el informe final de Sagasti Hochhausler, en su condición de expresidente del Congreso y exjefe de Estado, donde se le acusa por la presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal al haber mandado al retiro a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) presuntamente de forma ilegal en noviembre 2020.

Cabe resaltar que en aquella fecha, el entonces jefe de Estado realizó los cambios en la PNP, tras las protestas sociales que se produjeron tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. Por ello, luego de que los congresistas Jorge Montoya y María Acuña sustentaran el informe y se escuchó la defensa de Sagasti, se llevó a cabo la votación de forma separada.

En el caso de la acusación, 18 congresistas votaron a favor, cuatro en contra y dos abstenciones; mientras que sobre la inhabilitación, 22 se expresaron a favor, tres en contra y cero abstenciones.

La medida alcanza también al exministro del Interior, José Elice, para quien también se pidió acusar e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos.

Luego de dar su descargo ante el Parlamento por las infracciones que le acusan de manera constitucional por el delito de abuso de autoridad, Francisco Sagasti, señaló ante la prensa que durante su mando en la Presidencia siempre respetó el cuadro de ascensos de la PNP.

"No hay ningún perjuicio el paso al retiro de los generales. Siguen teniendo sus pensiones. El derecho a ser comandante general no existe, no hay ninguna falta de respeto para aquellos generales", sostuvo ante los medios de comunicación.