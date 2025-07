Raúl Doroteo: Comité de Proceso Disciplinario recomendó su expulsión definitiva de la bancada Acción Popular

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Comité de Proceso Disciplinario de la bancada de Acción Popular recomendó la expulsión definitiva del congresista de la República, Raúl Doroteo, del grupo parlamentario del partido.

Según el informe final, el legislador es acusado de incurrir en actos que habrían promovido el "fraccionamiento" de la bancada de Acción Popular, lo cual afectaría su "unidad interna".

Recomiendan la expulsión definitiva de Raúl Doroteo

El documento concluye que Raúl Doroteo incurrió en una falta al incurrir en la infracción señalada en el literal c) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, así como en el artículo 2 y el literal a) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. Asimismo, se determinó que transgredió los numerales 5.2, 5.3 y 5.9 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario Acción Popular.

"Consideramos, que las conclusiones arribadas en el presente informe son legalmente justas, considerando los motivos expuestos y, que la medida a adoptarse se encuentra dentro de los parámetros normativos y las cuales creemos efectivas para el cumplimiento de la finalidad del proceso", se lee en el oficio.

La recomendación de sanción está respaldada por las firmas del presidente del Comité de Proceso Disciplinario, Wilson Soto; la vicepresidenta, Hilda Portero; y la secretaria, Silvia Montezo.

Como se recuerda, en julio de 2024, el Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular ya había decidido la expulsión de Doroteo del partido. El legislador está vinculado al caso 'Los Niños' y afronta una denuncia por supuestamente haber recortado el salario a una trabajadora de su despacho.

#AlertaLegislativa: El Comité Disciplinario del partido #AcciónPopular determina que el congresista Raúl Doroteo debe ser expulsado de la bancada de la lampa. pic.twitter.com/wJEMNdZuIl — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) July 9, 2025

Denuncia contra Raúl Doroteo

El padre del congresista Raúl Doroteo Carbajo lo denunció por agresión física. Según relató, el parlamentario de la bancada de Acción Popular lo golpeó, el último 15 de mayo, en el tercer piso del Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde la madre del legislador permanecía internada.

Don Raúl Doroteo Neyra se comunicó con el programa Cuarto Poder para exponer su situación. El hombre, de 80 años, precisó que todo el hecho ocurrió cuando su hijo llegó al hospital fuera del horario de visitas, un poco antes de la media noche, y estuvo acompañado por su tía Rossana García Castillo.

Según comenta, cuando les pide que se retiren del lugar lo golpean con un maletín: "Yo me despierto, lo veo, me acerco y le digo: '¿Qué hace usted aquí?, retírese'. Se levanta y me agrede. Como estaba el congresista, en lugar de llamarle la atención, él se suma y me da con el maletín".

Tras ello, el padre del legislador asegura que su hijo le lanzó una cruda advertencia que ningún progenitor quisiera escuchar: "Me la vas a pagar, me dice. Y se retira".

De esta manera, el Comité de Proceso Disciplinario de la bancada de Acción Popular recomendó la expulsión definitiva del congresista Raúl Doroteo, del grupo parlamentario del partido.