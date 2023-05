Fiscal Patricia Benavides calificó cuestionamientos a su tesis como "un circo de quienes buscan 5 minutos de fama"

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que los cuestionamientos en su contra sobre la validez de su tesis solo son "un circo" del que no quiere ser parte, luego de que el Jurado Nacional de Justicia (JNJ) abriera una investigación por supuestas irregularidades en dicho documento académico.

En el marco del 42° Aniversario del Ministerio Público, la titular de dicha institución indicó públicamente que prefiere no pronunciarse ante esta situación y sostuvo que quienes están detrás de las acusaciones en su contra solo buscarían reconocimiento mediático.

"Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama", afirmó a la prensa.