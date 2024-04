Inés Tello y Aldo Vásquez: TC no actuó indebidamente al restablecer su inhabilitación, dice magistrado Gutiérrez

En diálogo con Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, rechazó que dicho órgano supremo haya actuado indebidamente. Según preciso, lo hizo conforme a sus competencias bajo la concesión de una medida cautelar contra Inés Tello y Aldo Vásquez.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, sostuvo que la intervención del TC se debió a que el Poder Judicial incurrió en un acto prohíbido con la emisión de la medida cautelar que suspendía la inhabilitación de los magistrados.

Y es que el integrante de dicho órgano supremo explicó que, anteriormente, ya se habían establecido las competencias del Poder del Estado liderado por Javier Arévalo. En dicho delimitación, fijó sus facultades en relación al Congreso de la República.

"El TC no ha intervenido, no ha orientado y finalmente el PJ podrá definir cuál es el criterio. Donde ha intervenido el TC es en la concesión de una medida cautelar, que es un acto unilateral, donde no hay una valoración ni verificación un derecho fundamental violado, sino que frena los efectos de un acto parlamentario", declaró para nuestro medio.