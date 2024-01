JNJ debe reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides "si no hay evidencia suficiente", según su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, dijo que, al no haber evidencia suficiente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe revocar su decisión y reponer en el cargo de fiscal de la Nación a su patrocinada, en el marco del caso 'La Fiscal y su Cúpula de Poder'.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la defensa de la suspendida fiscal indicó que no se puede iniciar un proceso inmediato en contra de su patrocinada ante la falta de elementos de convicción sobre las acusaciones en su contra.

"Si no hay evidencia suficiente, no se le puede abrir un proceso inmediato, menos una medida de suspensión. Si no hay evidencia suficiente, la JNJ debe revocar su decisión y dejar sin efecto la suspensión que tuvo con la doctora Benavides", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el abogado de Patricia Benavides aclaró que si bien la JNJ sí podría abrir un proceso contra su defendida, aclaró que este no puede ser de carácter inmediato ante la presunto falta de evidencia.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Juan Peña, una muestra de que no cuentan con las pruebas necesarias serían la petición de testigos por parte de dicho organismo para corroborar la información de Jaime Villanueva.

"No puede ser un proceso inmediato si no tenemos evidencia suficiente. Un claro ejemplo de que no hay evidencia suficiente es que la JNJ haya pedido testigos para poder corroborar las pruebas de Villanueva. Cuando estamos hablando de evidencia suficiente es porque ya no tienes nada que probar", agregó.