José Arriola: Extrabajadores del congresista reconocen recortes de sueldo ante el Ministerio Público

Un total de cuatro extrabajadores del congresista de la República, José Arriola, (exAcción Popular) reconocieron ante la Fiscalía de la Nación que sufrieron recortes de sueldo, según reveló el programa "Punto Final".

Mediante el reportaje periodístico emitido por dicho medio, el último domingo 2 de junio, se dio a conocer que se trata de Henrry Zaira Rojas, Natalia Alzamora Miranda, Carlos Quispe Baldovino y Shyrleys Mendoza Gonzales.

"El congresista cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos, y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación, y además indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo", relató Zaira.

Según la versión de Henry Zaira, quien fue asesor principal de Arriola, ante el Ministerio Público (MP), el parlamentario realizaba amenazas con despedirlo, así como a los demás trabajadores si estos no le entregaban una parte de sus salarios.

En tal sentido, detalló que el monto que le entregaban mes a mes al congresista Arriola variaba entre el 10%, 15% y 20%. Asimismo, narró que esta cantidad monetaria variaba de acuerdo a la decisión del legislador.

Por su lado, Natalia Alzamora, quien trabaja como auxiliar de la bancada Acción Popular, contó a la Fiscalía que Arriola la abordó luego de una reunión de bancada, en julio del 2022, para pedirle parte de su salario.

"El congresista Arriola Tueros me abordó en la cocina y me indicó: 'Oye, tú estás pasando piola, porque a mí todos me apoyan con la labor social. Yolanda te va a llamar'".