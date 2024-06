¡De terror! Amenazan de MUERTE a IMPORTANTE FUTBOLISTA: Sujetos le dejaron FUERTE MENSAJE

La criminalidad traspasa fronteras. Esta vez, se conoció que un importante futbolista y campeón del mundo viene recibiendo constantes amenazas de muerte que, sin duda, alteran su tranquilidad y la de su familia. Y es que los sujetos que buscan intimidarlo, dejaron un fuerte mensaje dirigido al jugador ¿Qué decía?

El hecho se registró este último miércoles, 29 de mayo, cuando dos hombres armados abrieron fuego en una estación de gasolina ubicada en la zona sur de la ciudad de Rosario, en Argentina.

Tras desatarse el terror en dicho lugar, las autoridades policiales encontraron en un papel en el que los delincuentes amenazaban de muerte a nada más y nada menos que al futbolista argentino, Ángel Di María.

Según se pudo conocer, los dos sujetos armados iniciaron este terrorífico momento a raíz de que el jugador del Benefica de Portugal expresó, desde hace ya buen tiempo, sus deseos de jugar en Argentina, incluso por un breve período en su querido Rosario.

Sumado a ello, los responsables de las pintas dejaron una serie de panfletos con más mensajes intimidantes dirigido contra uno de los jugadores que anotó en la final de la Copa del Mundo en 2022.

Es de conocimiento público que la afición de Rosario, al menos una parte, no ve con buenos ojos el regreso de Dí María. Ello ha provocado aún más mensajes amenazantes en su contra, donde afirman que atentarán con la vida de alguno de sus familiares.

"Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cag***s mat***o un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", fue uno de los recados que le dejaron a Ángel.