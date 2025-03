Julio Demartini: PJ rechaza impedimento de salida contra extitular de Midis por caso Qali Warma

El Poder Judicial declaró infundado el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra el extitular del Midis, Julio Demartini, investigado por el caso Qali Warma.

El expediente N° 00013-2025-1-5001-JS-PE-01 indica que el PJ rechazó la solicitud del Ministerio Público contra el exministro investigado por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

En el documento oficial, el Poder Judicial indicó que los elementos aportados por el Ministerio Público no resultan suficientes para presumir la presunta comisión del delito de negociación incompatible "y mucho menos para restringir el derecho fundamental a la libertad".

Asimismo, señaló que esta medida no es proporcional al no existir equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional del Ministerio Público para investigar el delito con el derecho a la libertad y al libre tránsito de una persona investigada. "En consecuencia, la medida solicitada es infundada", mencionó.

"La medida bajo análisis no resulta necesaria, en vista que no se habría acreditado mediante datos objetivos el peligro de fuga por parte del investigado Demartini Montes, no existiendo razón suficiente para restringir su derecho fundamental al libre tránsito sin un sustento adecuado que vislumbre que, de ser procesado en libertad, el investigado pueda eludir, obstruir o entorpecer la justicia", menciona el documento.