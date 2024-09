LATAM contradice a Elizabeth Peralta: Pasajes a EEUU habrían sido comprados por empresa de Hurtado

En el marco de las diligencias del caso Andrés Hurtado, la Fiscalía de la Nación reportó que la empresa LATAM confirmó que los boletos de avión de Elizabeth Peralta y 'Chibolín' a Estados Unidos (EE. UU.) fueron comprados a nombre de la empresa A.H. Entertaiment Company S.A.C.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, el conductor de televisión admitió haberse ofrecido pagarle el vuelo a la suspendida fiscal. Sin embargo, Peralta Santur se negó indicando que, al ser funcionaria pública, no podía aceptar tal ofrecimiento.

Esta versión difiere con lo estipulado en la carta enviada por la aerolínea el pasado 23 de septiembre. En el oficio, se brinda detalles acerca de los pasajes de avión de Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado. Así, se da a conocer que la empresa perteneciente al excómico fue la que adquirió los boletos.

Asimismo, el Ministerio Público dio a conocer la versión de Andrés Hurtado acerca de su vinculo con Elizabeth Peralta. El excómico señaló que conoce a la fiscal desde hace cerca de 8 años y ha tenido múltiples encuentros con ella en restaurantes y la propia vivienda de ella.

En cuanto al viaje a Estados Unidos, 'Chibolín' precisó que su estadía fue en casa de su hija Jossety y se hospedaron en el lugar durante al menos 4 días. Como se recuerda, este viaje fue confirmado por el abogado de Peralta, Benji Espinoza, quien afirmó que esto se dio debido a que eran "amigos".

Sin embargo, el letrado aseguró que su defendida se pagó ella misma el viaje a Los Ángeles, ello luego de retirar S/4800 de su cuenta bancaria.

"No coinciden, viajan juntos porque eran amigos. En el año 2022, en enero, se van hacia Los Ángeles. Los amigos viajan. Lo importante no es que viajen, es quien les paga el viaje y se lo paga la propia doctora Peralta. Días antes hay dos retiros de S/4800 de su cuenta que acreditan que con eso pago el viaje. El señor Andrés Hurtado no le pagó ningún viaje ni ninguna estadía", declaró.